Вышлите нам "Джавелины": забавные мемы на визит Анджелины Джоли во Львов

Известная американская актриса Анджелина Джоли в субботу, 30 апреля, приехала во Львов.
Прежде чем посетить переселенцев на железнодорожном вокзале и детей, пострадавших от ракетного удара военных РФ по вокзалу в Краматорске, госпожа ООН по делам беженцев заскочила в кафе.
Видео, которым поделилась на своей странице в Facebook Майя Пидгорецкая, стремительно распространилось по Сети. Впрочем, в ролике пользователей насмешил юноша, который сидит за столиком и не обращает внимания на звезду Голливуда, занимаясь своими делами в смартфоне.
Пользователи не упустили возможности и сделали кучу забавных мемов, а редакция сайта ТСН.ua собрала их в подборку.
Так, юзеры предполагают, что парень был слишком занят прочтением новостей, новым брифингом Арестовича или же просматривает фотографии уничтоженных российских солдат.
Возможно, что посетитель заведения искал, где можно приобрести бензин.
Комик и музыкант Иван Марунич пошутил, что актриса была частью законопроекта ленд-лиза, за который проголосовали в Палате представителей Конгресса США.
Блогер Вадим Дидык не упустил возможности вспомнить жену Медведчука Оксану Марченко. На нее недавно также создавали кучу фотожаб из-за десятков обращений к президентам с просьбой освободить мужа.
Тем временем телеведущий Григорий Решетник заявил, что Джоли стала главной героиней нового сезона "Холостячки".
Говорят, что Жан-Клод Ван Дам уже уехал во Львов. Только посмотрите:
Теперь пользователи называют актрису Анджелой Джолиненко. От создателей "Борис Джонсонюк" и "Эммануэль Макроненко".
По еще одной версии, Байден не услышал просьбу Зеленского послать Украине "Джавелины" и отправил Анджелину:
Не смогли фаны не вспомнить и бывшего мужа звезды – Брэда Питта.
Не обошел вниманием событие и мэр Львова Садовый:
Напомним, 30 апреля Анджелина Джоли приехала во Львов. Посол ООН по делам беженцев посетила львовский железнодорожный вокзал, где выслушала истории эвакуированных, которые рассказали, что из-за террористических действий России потеряли все. Кроме того, Джоли посетила вокзальных волонтеров, психологов и врачей. Также звезда навестила в больнице детей, пострадавших от ракетного удара военных РФ по вокзалу в Краматорске, и школу-интернат, где пообщалась и сфотографировалась с питомцами.
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