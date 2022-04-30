Вышлите нам "Джавелины": забавные мемы на визит Анджелины Джоли во Львов

Известная американская актриса Анджелина Джоли в субботу, 30 апреля, приехала во Львов.

Прежде чем посетить переселенцев на железнодорожном вокзале и детей, пострадавших от ракетного удара военных РФ по вокзалу в Краматорске, госпожа ООН по делам беженцев заскочила в кафе.

Видео, которым поделилась на своей странице в Facebook Майя Пидгорецкая, стремительно распространилось по Сети. Впрочем, в ролике пользователей насмешил юноша, который сидит за столиком и не обращает внимания на звезду Голливуда, занимаясь своими делами в смартфоне.

Пользователи не упустили возможности и сделали кучу забавных мемов, а редакция сайта ТСН.ua собрала их в подборку.

Так, юзеры предполагают, что парень был слишком занят прочтением новостей, новым брифингом Арестовича или же просматривает фотографии уничтоженных российских солдат.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Возможно, что посетитель заведения искал, где можно приобрести бензин.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Комик и музыкант Иван Марунич пошутил, что актриса была частью законопроекта ленд-лиза, за который проголосовали в Палате представителей Конгресса США.

Фото из открытых источников

Блогер Вадим Дидык не упустил возможности вспомнить жену Медведчука Оксану Марченко. На нее недавно также создавали кучу фотожаб из-за десятков обращений к президентам с просьбой освободить мужа.

Фото из открытых источников

Тем временем телеведущий Григорий Решетник заявил, что Джоли стала главной героиней нового сезона "Холостячки".

Говорят, что Жан-Клод Ван Дам уже уехал во Львов. Только посмотрите:

Теперь пользователи называют актрису Анджелой Джолиненко. От создателей "Борис Джонсонюк" и "Эммануэль Макроненко".

Фото из открытых источников

По еще одной версии, Байден не услышал просьбу Зеленского послать Украине "Джавелины" и отправил Анджелину:

Фото из открытых источников

Не смогли фаны не вспомнить и бывшего мужа звезды – Брэда Питта.

Фото из открытых источников

Не обошел вниманием событие и мэр Львова Садовый:

Фото из открытых источников

Напомним, 30 апреля Анджелина Джоли приехала во Львов. Посол ООН по делам беженцев посетила львовский железнодорожный вокзал, где выслушала истории эвакуированных, которые рассказали, что из-за террористических действий России потеряли все. Кроме того, Джоли посетила вокзальных волонтеров, психологов и врачей. Также звезда навестила в больнице детей, пострадавших от ракетного удара военных РФ по вокзалу в Краматорске, и школу-интернат, где пообщалась и сфотографировалась с питомцами.

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