"Выскочит циклон": синоптик предупредила украинцев о существенном ухудшении погоды в ближайшие дни

Погода в Украине 2 декабря будет теплой.
Погода в Украине в ближайшие несколько дней существенно ухудшится. В регионах будет идти дождь, снег и будет сильный ветер.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Из ближайшей перспективы: сложной (погода. — Ред.), с осадками (дождь и снег) и сильным ветром, ожидается погода 6-7 декабря. Выскочит циклон", — предупредила синоптик.
По данным Диденко, 2 декабря температура воздуха несколько повысится. В течение дня потеплеет до +4+9°С, на юге даже до +7+13°С. Прохладнее будет в Сумской, Харьковской, Полтавской областях, где прогнозируют от +2°С до +5°С.
Кроме того, в ближайшие дни будет ветрено, 2 декабря порывы юго-западного ветра будут достигать 7-14 м/с, а местами — 15-20 м/с.
"В ближайшие сутки мокрый снег будет переходить в дождь на западе и севере Украины. В Киеве завтра местами небольшие осадки. Ветер юго-западный, порывистый, некомфортный. Ночью до -3°С, днем потеплеет до +7°С. В дальнейшем температура воздуха снова начнет снижаться, вспомнит, что уже зима", – написала Диденко.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.
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