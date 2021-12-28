Высокая температура, слабость, рвота: в детском саду под Харьковом зафиксировали массовое заболевание детей

Врачи поставили воспитанникам детского сада предварительные диагнозы — гастроэнтероколит. Возможен также COVID-19.
В Чугуевском районе Харьковской области зарегистрировано массовое заболевание детей. У воспитанников детского сада были признаки отравления.
Об этом сообщает пресс-служба ГП "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины".
У детей из Новопокровского детского сада были высокая температура, слабость, жидкий стул, рвота. Всех малышей с подобными проявлениями госпитализировали. Их доставили в больницу с 24 по 28 декабря.
Врачи поставили воспитанникам детского сада предварительные диагнозы — гастроэнтероколит. Возможен также COVID-19.
В Новопокровском детском саду проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним:
Во Львове воспитанники приюта попали в больницу после посещения ресторана на праздники.
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