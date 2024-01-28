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Высокая вероятность обстрела, США будут поставлять оружие через Грецию: главные новости ночи 28 января 2024 года

Высокая вероятность обстрела, США будут поставлять оружие через Грецию: главные новости ночи 28 января 2024 года

Ракета "Калибр" / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Гуменюк заявила об очень высокой угрозе применения "Калибров" Читать далее –>
  • В ряде регионов воздушная тревога из-за угрозы баллистики Читать далее –>
  • Захватчики атаковали промышленный объект в Кременчуге двумя баллистическими ракетами — ОВА Читать далее –>
  • Власти Греции разрешили передать Украине "устаревшее" оружие Читать далее –>
  • Россия пытается "раскачать" ситуацию внутри США, чтобы сорвать помощь Украины — ISW Читать далее –>

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