Высокая вероятность обстрела, США будут поставлять оружие через Грецию: главные новости ночи 28 января 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Гуменюк заявила об очень высокой угрозе применения "Калибров" Читать далее –>
- В ряде регионов воздушная тревога из-за угрозы баллистики Читать далее –>
- Захватчики атаковали промышленный объект в Кременчуге двумя баллистическими ракетами — ОВА Читать далее –>
- Власти Греции разрешили передать Украине "устаревшее" оружие Читать далее –>
- Россия пытается "раскачать" ситуацию внутри США, чтобы сорвать помощь Украины — ISW Читать далее –>
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