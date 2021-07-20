Высокие цены, огромные медузы и комары: пользователи соцсетей пожаловались на курорт в Херсонской области

Туристы жалуются на дорогие цены, но отмечают, что жилье — комфортное.

Высокие цены, огромные медузы и комары. В Херсонской области туристка пожаловалась на популярный курорт Арабатка.



Свои впечатления от отдыха на странице в соцсети написала журналист Оксана Соколова.

"Море скорее напоминает термальный источник. Медузы размером с акул. А главные хищники здесь — комары. Только стемнеет, надо задраивать все люки. Благо, что в домиках есть кондиционеры. Правда, пока я писала этот пост, свет выключался трижды", — рассказала Оксана Соколова.



В комментариях к публикации пользователи заметили, что жилье на первой линии стоит около 4500 гривен в сутки. Однако чем дальше от моря, тем дешевле.

Теперь посмотрим, кто быстрее сориентируется и оборудует пляж сеткой от медуз. А то после нынешнего отпуска есть вероятность, что надо менять любимое место отдыха.

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Однако на Арабатке достаточно и плюсов. Коттеджи, в которых есть большие панорамные окна, сделанные в стиле "пляжа Малибу". Есть хороший пляж с чистым песком, поблизости нет ресторанов с живой музыкой, что дает возможность отдохнуть в тишине. Подкрепиться можно в местной закусочной или в доме.

"Вообще поесть можно в местной таверне. В греческом стиле. Но дизайн явно выигрывает у кухни. В домиках есть мультиварки. Пришлось овладеть несколькими рецептами", — добавила Оксана Соколова.



Напомним, что ранее мы писали, как и за какую цену можно хорошо отдохнуть в Железном Порту.

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