Высокие военные командиры высказались против замены главы СБУ: что они говорят

Глава СБУ Василий Малюк / © СБУ

Реклама

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что главе Службы безопасности Украины Василию Малюку якобы предложили написать заявление и перейти на должность главы Службы внешней разведки. Также ему предлагали должность секретаря СНБО. Это произошло в пятницу, 2 января.

Оба варианта, по словам Железняка, Малюк отклонил и настаивает на продолжении работы в СБУ.

В то же время высокие военные командиры высказались против замены главы СБУ. ТСН.ua собрал их мнения.

Реклама

Белецкий: замена Малюка будет означать ослабление одного из ключевых элементов украинской военной машины

Командир одного из топовых боевых подразделений в Украине, Третьей штурмовой бригады, Андрей Белецкий положительно оценил пакет кадровых решений в сфере национальной безопасности и обороны, в то же время предостерегая от возможных изменений в руководстве Службы безопасности Украины. Об этом он заявил «Українським новинам», комментируя последние кадровые сигналы в военное время.

«Позитивно оцениваю пакет кадровых решений в сфере национальной безопасности и обороны — это важные сигналы для фронта. Назначение Кирилла Буданова, моего боевого товарища, на должность главы Офиса президента является логичным шагом военного времени, усиливающим обороноспособность государства.

В то же время вызывает серьезную обеспокоенность информация о возможной замене главы СБУ. Василий Малюк — не просто глава эффективного контрразведывательного органа. Он превратил Службу безопасности Украины в один из ключевых стратегических факторов войны.

Служба системно поражает экономические узлы противника, нанесла невосполнимые потери российской стратегической авиации и стала определяющим игроком в войне на море — усилиями СБУ российский флот практически исключен из войны.

Реклама

Роль личности здесь определяющая, поэтому замена Малюка будет означать ослабление одного из наиболее эффективных элементов украинской военной машины».

Белецкий подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны кадровые решения в секторе безопасности оказывают непосредственное влияние на ситуацию на фронте и общую устойчивость государства.

«Командир Малюк на своем месте»: «Мадяр» о возможной замене главы СБУ

Командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди высказался о возможной замене главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Об этом командующий СБС написал в Facebook.

Реклама

«Ритм, качество и удельный вес сокрушительных ударов по врагу в выполнении Службы Безопасности Украины во главе с генералом Малюком — беспрецедентный и уникальный по темпу и ежедневной эффективности. Утверждаю, работая бок о бок со времен Бахмута со спецназовцами названной в народе „Службы Божьей“, — подчеркнул Роберт Бровди.

«Мадьяр» также выразил мнение, что в настоящее время решение о замене главы СБУ представляет риск.

«На каком бы из предложенных силовых звеньев не был потенциально эффективный господин Малыш в ближайшем будущем, кадровые решения замены главы Службы сегодня — это риск. Риск ослабления мощи одного из ключевых современных украинских тяжеловесов утихомиривания имперских амбиций бесноватого бункерного деда. Беспрецедентный авторитет и уважение подчиненных, командир Малюк на своем месте, настоящий червячий ужас», — написал командующий СБС.

«Результаты ощутимы на поле боя»: Драпатый о работе Малюка

Командующий Группировкой объединенных сил Михаил Драпатый отметил роль Службы безопасности Украины и лично ее руководителя Василия Малюка в укреплении обороноспособности страны. По словам генерала, эффективность СБУ сегодня является одним из ключевых факторов устойчивости фронта.

Реклама

Свою позицию Михаил Драпатый обнародовал в Facebook, подчеркнув, что обычно избегает публичности, однако считает необходимым зафиксировать результаты реального сотрудничества.

Михаил Драпатый, возглавляющий крупнейшую группировку войск, сформированную во время полномасштабной войны, отметил, что взаимодействие с СБУ под руководством Василия Малюка носит системный характер.

Основными направлениями совместной работы он назвал:

поражение критических объектов противника;

операции в киберпространстве и информационном домене;

обеспечение внутренней безопасности и боеспособности подразделений.

«Эффективность решений главы Службы измеряется не публичностью сделок, а уровнем внутренней безопасности и влиянием на боеспособность противника. Результаты этой работы ощутимы как на поле боя, так и в тылу», — подчеркнул командующий ГОС.

Реклама

Кроме стратегических вопросов, генерал Драпатый отдельно поблагодарил Василия Малюка за обеспечение его личной безопасности, отметив, что обязан этим профессионализму команды СБУ.

Командующий также выделил главные качества руководителя спецслужбы, которые, по его мнению, критически важны во время войны: системность, взвешенность, решительность и ориентация на конкретный результат.

«Война быстро расставляет все на свои места. В этом смысле Василий Малюк — именно там, где должно быть», — подытожил Михаил Драпатый.

«Он — один из самых эффективных»: Прокопенко рассказал о знакомстве с Малюком под обстрелами

Командир 1-го корпуса НГУ «Азов» полковник Денис Прокопенко («Редис») поделился воспоминаниями о первой встрече с нынешним главой СБУ Василием Малюком и дал оценку его работе во главе спецслужбы.

Реклама

Об этом Прокопенко написал в Facebook, подчеркнув высокий уровень компетентности и личную отвагу генерала Малюка.

По словам «Рэдиса», их первая встреча состоялась еще до полномасштабного вторжения, в начале 2022 года, в поселке Новолуганское Донецкой области. Тогда Василий Малюк занимал должность заместителя Министра внутренних дел.

Командир «Азова» вспоминает, что во время визита на командный пункт Малюк проявил незаурядную заинтересованность деталями военного дела: от системы радиоэлектронной разведки (РЭР) до планирования огневого поражения.

«Меня приятно удивило, что он задавал профессиональные вопросы по военному делу, которые, казалось бы, не входили в сферу его компетенции. Мне импонируют руководители, которые углубляются в детали, потому что все строится по мелочам», — отметил Денис Прокопенко.

Реклама

Отдельным эпизодом воспоминаний стал выезд на передовые позиции, которые «Азов» освободил в 2019 году. В ходе инспектирования подразделений офицеры попали под артиллерийский обстрел противника.

«Василий Васильевич перенес его с улыбкой на лице. Тогда в глубине души я обрадовался тому, что такой офицер появился в структуре», — вспоминает полковник.

По мнению командира «Азова», именно такой подход — максимальное погружение в детали и нестандартные решения — позволяет СБУ под руководством Малюка успешно выполнять задачи в условиях большой войны.

Прокопенко назвал Малюка одним из самых эффективных руководителей в государстве по показателю КПД:

Реклама

профессионализм: погружение в сложную работу подчиненных;

управление: безоговорочный авторитет среди личного состава;

результат: работа на высоком уровне «своего и не только своего» участка фронта.

«Для нашего государства большая удача иметь такого компетентного и преданного стране руководителя СБУ во время войны», — подытожил «Рэдис».

Напомним, в новогоднем поздравлении глава СБУ Василий Малюк отчитался о результатах украинской спецслужбы в 2025 году и отметил, что главным желанием украинцев является устойчивый и справедливый мир.