Высокопоставленные лица Украины и США провели онлайн-встречу: о чем говорили

Украинские и американские представители государственной власти провели встречу в режиме онлайн. Стороны обсудили дальнейшее предоставление необходимой помощи, в том числе техники, вооружения и боеприпасов для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Украинцы проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боевых действиях по самым сложным направлениям, а также о неотложных нуждах армии. Они поблагодарили власти и народ США за всестороннюю и мощную поддержку в борьбе за свободу и возвращение мира Европе.

Украину на встрече представляли: руководитель Офиса президента Андрей Ермак и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и его первый заместитель Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой "Хортица" Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец. В конце разговора присоединился и президент Украины Владимир Зеленский.

США представляли: советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Напомним, недавно Вашингтон анонсировал новый пакет помощи для Украины. Его должны объявить в ближайшие дни.

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