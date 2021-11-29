Высота волн до двух метров: на Азовском море ожидается сильный шторм

Высота волн до двух метров: на Азовском море ожидается сильный шторм

Ненастье будет бушевать два дня.

Синоптики прогнозируют сильнейший шторм на Азовском море.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в своем Telegram.

Высокие волны и сильный ветер ожидают 29 ноября и ночью 30 ноября. Отмечают II уровень опасности или "оранжевый".

"На Азовском море и в портах Мариуполя и Бердянска ожидаются порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 15-20 дециметров", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, синоптики предупредили украинцев о сильных порывах ветра по всей территории страны во вторник, 30 ноября. Отмечают, что непогода накроет большинство регионов Украины. В западных, северных областях, а также в Киеве ветер достигнет 15-20 м/с. Как отмечается, такие показатели соответствуют желтому уровню опасности.

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