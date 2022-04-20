Выспрашивают личные данные и требуют деньги за "спасение": родным пленных начали названивать мошенники

Выспрашивают личные данные и требуют деньги за "спасение": родным пленных начали названивать мошенники

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме, по которой злоумышленники звонят по телефону со скрытых номеров и предлагают за определенную сумму способствовать освобождению из плена.

Командование морской пехоты предупредило украинцев о появлении мошенников, которые за деньги предлагают способствовать "освобождению" украинских военных из плена РФ.

Об этом Командование морской пехоты сообщает в Facebook.

Отмечается, что родные бойцов, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, подчиненных Командованию, начали получать подозрительные телефонные звонки и сообщения. Мошенники пытаются выманить личные данные украинских защитников под предлогом якобы уточнения.

"Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких военнослужащих, злоумышленники звонят по телефону со скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение способствовать освобождению из плена", — говорится в сообщении.

В Командовании подчеркнули, что вопросы освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти и ни их представители, ни другие органы военного управления или государственные учреждения не собирают средств.

"Никакого сбора средств с членов семей и близких не происходит. Будьте внимательны, не станьте жертвами мошенников! Берегите себя!", — отмечается в сообщении.

Напомним, мошенники распространяют фейковый чат-бот "Дія".

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