Высшее образование без НМТ в Метинвесте Политехнике: кто может поступить по упрощенной процедуре

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Об этом заявили в техническом университете "Метинвест Политехника", где стартовала вступительная кампания.

В приемной комиссии университета объясняют: такая возможность распространяется на все образовательные уровни – и на бакалавриат, и на магистратуру, и касается всех, кто имеет удостоверение участника боевых действий. Также правом на упрощенное вступление могут воспользоваться лица, зарегистрированные или задекларированные в населенных пунктах, входящих в Список территорий, на которых ведутся или велись боевые действия. В него, в частности, входят Покровская, Константиновская, Торецкая, Авдеевская, Кураховская, Мирноградская, Лиманская общины Донецкой области, а также ряд общин в Запорожской, Днепропетровской и других областях. Актуальную информацию о таких территориях можно найти в соответствующем приказе Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Образование – это не просто диплом, а способ обновления собственного пути. Для ветеранов это шанс обрести новую профессию, переквалифицироваться, адаптироваться к мирной жизни. И главное – увидеть перспективу. Собеседование вместо НМТ или ЕВИ – это понятный, честный и человечный формат для прошедших сквозь войну», – говорят в университете.

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Метинвест Политехника уже имеет положительный опыт реализации подобных инициатив. В партнерстве с общественной организацией Сердце Азовстали второй год подряд действует программа поддержки защитников. В прошлом году 10 ветеранов – защитников Мариуполя – уже воспользовались возможностью вступления. Кроме того, еще 16 ветеранов – работников предприятий Группы Метинвест – стали студентами университета на льготных условиях.

В настоящее время Метинвест Политехника предлагает 19 бакалаврских и 21 магистерскую программу, а также пять направлений аспирантуры, полный перечень есть на сайте вуза. Все образовательные программы имеют лицензии Министерства образования и науки Украины и проходят обязательную процедуру аккредитации.