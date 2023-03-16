Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему министру инфраструктуры

Андрей Пивоварский подозревается в злоупотреблении властью и служебным положением, нанесшим государству более $30 млн ущерба.

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему министру инфраструктуры Украины Андрею Пивоварскому меру пресечения в виде залога в размере почти 10 млн гривен по делу о злоупотреблении властью и служебным положением, нанесших государству более 30 млн долларов ущерба.

Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила в Телеграмме.

"Суд признал подозрение обоснованным и частично удовлетворил ходатайство, применив к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 9 997 900 грн. Внести средства на соответствующий счет Высшего антикоррупционного суда фигурант обязан не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения", — отметили в САП.

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Также на бывшего министра возложена обязанность прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду и воздерживаться от общения с другим обвиняемым по делу и свидетелями.

Кроме того, он должен сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы, выездах за пределы Киева и Киевской области.

Срок действия обязанностей – до 16 мая текущего года.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционную палату ВАКС в течение пяти дней со дня ее провозглашения.

Напомним, подозрение эксминистру инфраструктуры в причинении государству ущерба на сумму 30 миллионов долларов было объявлено в феврале текущего года. Подозреваемым по этому делу проходит его первый заместитель.

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