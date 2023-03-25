Высший антикоррупционный суд конфисковал активы российского депутата Бабашова

В доход государства взысканы недвижимость и земельные участки в Крыму, корпоративные права, движимое имущество.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к российскому депутату Леониду Бабашову о конфискации его активов на основании п. 1-1 ч.1 ч.1 ст.4 закона Украины "О санкциях".

Об этом сообщается на сайте ВАКС.

"Решением суда взысканы в доход государства активы, принадлежащие ответчику или в отношении которых ответчик осуществлял права, тождественные к праву распоряжения ими. Речь идет о части земельного участка; жилой дом; нежилые здания; транспортное средство; корпоративные права. Апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палаты ВАКС в течение 5 дней со дня провозглашения решения", — говорится в сообщении ВАКС.

О том, что решение касается Бабашова, сообщила глава департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины Инна Богатых.

"ВАКС сегодня же удовлетворил иск Минюста к Бабашеву Л. И. – депутату Государственной думы РФ от политической партии "Единая Россия", поддержавшему законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между РФ и так называемыми ЛНР и ДНР, а также ряд законов, которыми РФ пытается легализовать аннексию оккупированных территорий Украины. Активно выражает публичную поддержку путинскому режиму. В доход государства взысканы недвижимость и земельные участки в Автономной Республике Крым, корпоративные права, движимое имущество", — написала она в Facebook.

Напомним, суд арестовал скрытые активы Оксаны Марченко более чем на 440 млн грн.

Читайте также: