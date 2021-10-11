Высший антикоррупционный суд отпустил Труханова под залог в 30 млн

К мэру Одессы применили меру пресечения в виде залога в сумме 30 млн 213 тыс. гривен.
Сегодня, 11 октября, следственная Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Он является одним из подозреваемых в незаконном завладении земель территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов, сообщает САП.
Напомним, 8 октября меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову в Высшем антикоррупционном суде выбирали более 10:00 год, но тогда так и не выбрали.
11 октобря суд отказал в удовлетворении ходатайства детективов НАБУ о применении к указанному подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 120 млн гривен залога. Зато по решению суда к мэру Одессы применили меру пресечения в виде залога в сумме 30 млн 213 тыс. гривен.
Также на Труханова положили ряд процессуальных обязанностей, в частности:
- прибывать к детективу, прокурору и суду по первому вызову;
- не отлучаться с места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать прокурора, детектива или суд об изменении своего месяца проживания и работы,
- воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в уголовном производстве,
- сдать на хранение паспорт (паспорта) для выезда за границу.
Вопрос об обжаловании указанного пресечения будет принято после ознакомления с полным текстом решения суда.
Напомним
- Мэра Одессы Геннадия Труханова и еще четырех человек подозревают в создании преступной организации и завладения земельными участками в Одессе. Фамилии всех подозреваемых не разглашаются.
- Как сообщила генпрокурорка Ирина Венедиктова, это городские чиновники и известный одесский бизнесмен. Через их сделки с землей, согласно экспертным заключениям, городскому бюджету нанесен ущерб на более чем полмиллиарда гривен.
- Следует отметить, что это уже не первое подозрение мэру Одессы Труханову. Его также обвиняют в завладении бюджетными 92 миллионами гривен.