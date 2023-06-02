Высший антикоррупционный суд уменьшил залог для Насирова вдвое

В четверг, 1 июня, Высший антикоррупционный суд Украины вдвое снизил сумму залога для экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова – с 523 до 261 миллиона гривен.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"...судьи ВАКС частично удовлетворили ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей экспредседателя ГФС Романа Насирова, обвиняемого в вероятном получении взятки в размере 722 млн грн за возмещение НДС компаниям агробарона Олега Бахматюка. Вместо установленных ранее 523 млн грн теперь он должен внести 261 млн грн", — говорится в сообщении.

Если обвиняемый не внесет залог, он будет находиться под стражей по меньшей мере до 30 июля этого года. Решение приняли судьи Маркиян Галабала, Виталий Крикливый и Виктор Ногачевский.

Напомним, Насирова задерживали по подозрению в коррупции еще в 2017 году. Затем у него якобы были проблемы со здоровьем, в связи с чем лечился в "Феофании". В начале 2018-го Кабмин уволил главу ГФС с должности.

В ноябре 2019 года ВАКС начал рассматривать дело против эксчельника ГФС. Однако только в октябре прошлого года его арестовали с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн гривен.

Насиров утверждал, что у него якобы нет возможности внести залог, поскольку он "не соответствует его имущественному положению". Расследование по скандальному делу завершили в феврале 2023 года.