Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-председателя правления "ПриватБанка" Дубилета

Его подозревают в растрате денег банка перед его национализацией и в нанесении ущерба на $314,9 млн (более 8,2 млрд грн по курсу НБУ).

Высший антикоррупционный суд арестовал экс-председателя правления "ПриватБанка" Александра Дубилета, правда, мера пресечения была избрана заочно.

Об этом 22 декабря сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"22 декабря 2021 года по ходатайству детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю правления ЧАО КБ "ПриватБанк"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия установлено, что в декабре 2016 года, за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным, председатель правления совместно с другими лицами на основании ложных документов выплатил за счет банка более 136,89 млн гривен в пользу страховой компании, связанной с банком.

Кроме того, Дубилет подозревается в растрате денежных средств банка в преддверии его национализации "путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств "ПриватБанка", организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную с банком компанию для дальнейшей невозможность взыскания средств в пользу банка и прикрытие совершенного преступления".

В САП добавили, что общая сумма ущерба в этом эпизоде достигает $314 901 825,8. Согласно официальному курсу НБУ по состоянию на 16.12.2016 это составляет 8 281 448 814,81 грн (8,2 млрд грн).

Напомним, 28 октября 2021 года следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокуроров и детективов и разрешил осуществление специального досудебного расследования (in absentia) относительно бывшего председателя правления "ПриватБанка".