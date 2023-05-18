Высший совет правосудия дал разрешение на арест экс-председателя Верховного Суда Князева

За соответствующее решение проголосовали 14 членов совета из 14 присутствовавших.

Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

За соответствующее решение проголосовали 14 членов совета из 14 присутствовавших.

Задержание председателя Верховного Суда Князева: что известно

Напомним, что в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили задержание главы Верховного Суда Украины Всеволода Князева.

Вечером 15 мая Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении масштабного коррупционного дела среди руководства и судей Верховного суда. Позже стало известно, что речь идет о задержании при получении взятки председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Высокопоставленного чиновника подозревают в получении почти 3 млн долларов взяки.

Взятку Князев якобы получал от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.

Добавим, что уже наложен арест на имущество Князева, а также связанных с ним юридических лиц.

Читайте также: