Высший совет правосудия избрал новый состав Высшей квалифкомиссии судей: кто вошел и какова их главная задача

Центр противодействия коррупции считает, что членами ВККС стали "агенты перемен".
Высший совет правосудия избрал новый состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), в который вошли 16 человек. Их задачей будет обновить судейский корпус на годы вперед.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Членами ВККС стали:
- Волкова Людмила
- Отель Виталий
- Дух Ярослав
- Кобецкая Надежда
- Мельник Руслан
- Пасечник Андрей
- Сабодаш Роман
- Сидорович Руслан
- Богонис Михаил
- Игнатов Роман
- Кидысюк Роман
- Колиуш Олег
- Луганский Владимир
- Омельян Алексей
- Чумак Сергей
- Шевчук Галина
Центр противодействия коррупции считают, что членами ВККС стали "агенты изменений", которые могут повлиять на очень важные решения. Однако есть немало вопросов к Людмиле Волковой.
"ВККС должен отобрать около 2500 новых судей и провести аттестацию около 2000 судей. То есть фактически обновить судейский корпус на годы вперед", — говорится в сообщении.
Дело экс-председателя Верховного суда Князева
Напомним, что 15 мая Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении масштабного коррупционного дела в Верховном суде. СМИ сообщили, что к этому причастен сам председатель Верховного суда Всеволод Князев. Его поймали при получении взятки в размере 2,7 млн долларов.
По информации СМИ, деньги Князев якобы получал от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.
Позже НАБУ подтвердило, что в деле о взятке для председателя Верховного Суда Всеволода Князева и других судей причастен совладелец финансово-промышленной группы "Финансы и кредит" Константин Жеваго.
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