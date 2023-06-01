Высший совет правосудия избрал новый состав Высшей квалифкомиссии судей: кто вошел и какова их главная задача

Высший совет правосудия избрал новый состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), в который вошли 16 человек. Их задачей будет обновить судейский корпус на годы вперед.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Членами ВККС стали:

Волкова Людмила

Отель Виталий

Дух Ярослав

Кобецкая Надежда

Мельник Руслан

Пасечник Андрей

Сабодаш Роман

Сидорович Руслан

Богонис Михаил

Игнатов Роман

Кидысюк Роман

Колиуш Олег

Луганский Владимир

Омельян Алексей

Чумак Сергей

Шевчук Галина

Центр противодействия коррупции считают, что членами ВККС стали "агенты изменений", которые могут повлиять на очень важные решения. Однако есть немало вопросов к Людмиле Волковой.



"ВККС должен отобрать около 2500 новых судей и провести аттестацию около 2000 судей. То есть фактически обновить судейский корпус на годы вперед", — говорится в сообщении.

Дело экс-председателя Верховного суда Князева

Напомним, что 15 мая Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении масштабного коррупционного дела в Верховном суде. СМИ сообщили, что к этому причастен сам председатель Верховного суда Всеволод Князев. Его поймали при получении взятки в размере 2,7 млн долларов.

По информации СМИ, деньги Князев якобы получал от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.

Позже НАБУ подтвердило, что в деле о взятке для председателя Верховного Суда Всеволода Князева и других судей причастен совладелец финансово-промышленной группы "Финансы и кредит" Константин Жеваго.

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