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Высший совет правосудия избрал новый состав Высшей квалифкомиссии судей: кто вошел и какова их главная задача

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Высший совет правосудия избрал новый состав Высшей квалифкомиссии судей: кто вошел и какова их главная задача

В Украине избрали новый состав Высшей квалификационной комиссии судей / Фото: pixabay.com

Центр противодействия коррупции считает, что членами ВККС стали "агенты перемен".

Высший совет правосудия избрал новый состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), в который вошли 16 человек. Их задачей будет обновить судейский корпус на годы вперед.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Членами ВККС стали:

  • Волкова Людмила
  • Отель Виталий
  • Дух Ярослав
  • Кобецкая Надежда
  • Мельник Руслан
  • Пасечник Андрей
  • Сабодаш Роман
  • Сидорович Руслан
  • Богонис Михаил
  • Игнатов Роман
  • Кидысюк Роман
  • Колиуш Олег
  • Луганский Владимир
  • Омельян Алексей
  • Чумак Сергей
  • Шевчук Галина

Центр противодействия коррупции считают, что членами ВККС стали "агенты изменений", которые могут повлиять на очень важные решения. Однако есть немало вопросов к Людмиле Волковой.

"ВККС должен отобрать около 2500 новых судей и провести аттестацию около 2000 судей. То есть фактически обновить судейский корпус на годы вперед", — говорится в сообщении.

Дело экс-председателя Верховного суда Князева

Напомним, что 15 мая Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении масштабного коррупционного дела в Верховном суде. СМИ сообщили, что к этому причастен сам председатель Верховного суда Всеволод Князев. Его поймали при получении взятки в размере 2,7 млн долларов.

По информации СМИ, деньги Князев якобы получал от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.

Позже НАБУ подтвердило, что в деле о взятке для председателя Верховного Суда Всеволода Князева и других судей причастен совладелец финансово-промышленной группы "Финансы и кредит" Константин Жеваго.

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Дата публикации
Просмотры
511
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