Сбил насмерть нацгвардейца: Высший совет правосудия разрешил арестовать судью Тандыра

В субботу, 27 мая, Высший совет правосудия предоставил разрешение на содержание под стражей судьи Макаровского районного суда Алексея Тандыра, подозреваемого в том, что он в ночь на 26 мая насмерть сбил нацгвардейца.

Об этом сообщает "Суспильне".

Алексей Тандыр подозревается в совершении смертельного ДТП в нетрезвом состоянии. Во время слушания сторона защиты заявила, что якобы Тандыр не отказывался сдавать свои биологические образцы, однако прокуратура уточнила, что судья согласился сдать лишь часть анализов.

Сам подозреваемый заявлял, что к моменту совершения ДТП он был трезв, добавив, что готов отвечать по закону, если его вину докажут. Выслушав стороны защиты и обвинения Высший совет правосудия разрешил арестовать судью Алексея Тандыра.

В Киеве судья насмерть сбил военного Нацгвардии: что известно

В ночь 26 мая судья Алексей Тандыр на блокпосте в Киеве сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии. Он от полученных травм потерпевший скончался на месте аварии.

Стало известно, что военным, погибшим, является 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко из города Тальное Черкасской области. У него было трое детей. Отец и брат покойного воюют на фронте против российских окупантов.

26 мая судьи объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины – совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

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