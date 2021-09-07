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Высший совет правосудия уволил шестерых судей, в частности ВС: список

Высший совет правосудия уволил шестерых судей, в частности ВС: список

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За 2021 год по общим основаниям уволено 118 судей, по особым обстоятельствам — 7.

Высший совет правосудия отправил в отставку ряд судей, среди которых — судья Верховного Суда Николай Гусак. Они подали соответствующие заявления, которые ВРП рассмотрел на заседании 7 сентября.

Об этом говорится сайте Высшего совета правосудия.

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Так, заявления об отставке подали шесть судей. С должностей ушли:

  • Анна Билык — судья Броварского горрайонного суда Киевской области;
  • Оксана Линник — судья Тростянецкого районного суда Сумской области;
  • Галина Лабан — судья Хмельницкого окружного административного суда;
  • Николай Гусак — судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;
  • Светлана Савкова — судья Донецкого апелляционного суда;
  • Онуфрий Колотило — судья Черновицкого апелляционного суда.

Таким образом, с начала 2021 года по общим основаниям уволено 118 судей: сто шестнадцатой связи с подачей заявлений об отставке, второй связи с подачей заявлений об увольнении по собственному желанию. По особым обстоятельствам уволено 7 судей.

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