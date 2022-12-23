Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Выстирать кухонное полотенце в микроволновке за 3 минуты: это не только возможно, но и эффективно

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
724
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Выстирать кухонное полотенце в микроволновке за 3 минуты: это не только возможно, но и эффективно

Как очистить кухонное полотенце в микроволновке / Фото: Pexels

Кухонное полотенце загрязняется больше всего, ведь постоянно используется в работе. Им вытирают стол или посуду, его используют, чтобы поднять горячую крышку и т.д. Как очистить кухонное полотенце в микроволновке — читайте в материале ТСН.ua.

Не всегда есть возможность использовать стиральную машину для мытья кухонного полотенца, а порошок справляется далеко не в каждой ситуации. Однако существует один простой лайфхак, который поможет вернуть этому важному предмету его чистоту. Для этого можно использовать микроволновку.

Как отстирать кухонное полотенце за 3 минуты в микроволновке

То, что с помощью микроволновки можно разогревать пищу и очищать посуду, знают практически все. Но этот гаджет имеет еще одну полезную функцию. Что нужно делать, если вы не можете справиться с устаревшими пятнами на кухонном полотенце? Все достаточно просто:

  1. Предварительно замочите полотенце или натрите все пятна моющим средством.
  2. Упакуйте его в пакет для замораживания (подойдет и обычный целлофан, если другого нет под рукой). Оставьте открытый пакет, чтобы его не разорвало.
  3. Выберите среднюю мощность и режим на 1,5 минуты.
  4. Положите в микроволновку кухонное полотенце в пакете. Дождитесь окончания работы микроволновки.
  5. Вытяните с помощью щипцов, чтобы не обжечься.
  6. Сразу после этого прополощите в проточной воде и высушите.

Очень важными в случае использования микроволновки для мытья кухонного полотенца являются меры предосторожности. Например, нужно внимательно изучить, из какого материала изготовлено полотенце. Если в его составе более 70% синтетики, желательно не использовать микроволновку, так как она может выйти из строя.

Как отбелить сверхсложные пятна на кухонном полотенце с помощью микроволновки

Если на кухонном полотенце за время его использования появилось очень много пятен, трудно вывести обычным способом, можете попробовать такой:

  1. Налейте в достаточно глубокую емкость (которую можно поставить в микроволновку) горячую воду, добавьте средство для отбеливания (100 г средства на 1 л воды).
  2. Положите полотенце так, чтобы вода не полностью его покрывала. Накройте крышкой, которую можно использовать в микроволновке.
  3. Выставьте среднюю мощность и время 10-15 минут. Поставьте внутрь емкость с полотенцем и включите.

Под влиянием микроволн текстиль прокипятится, поэтому даже самые сложные пятна отойдут. После процедуры не забудьте несколько раз прополоскать полотенце.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
724
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация