Выстирать кухонное полотенце в микроволновке за 3 минуты: это не только возможно, но и эффективно

Кухонное полотенце загрязняется больше всего, ведь постоянно используется в работе. Им вытирают стол или посуду, его используют, чтобы поднять горячую крышку и т.д. Как очистить кухонное полотенце в микроволновке — читайте в материале ТСН.ua.

Не всегда есть возможность использовать стиральную машину для мытья кухонного полотенца, а порошок справляется далеко не в каждой ситуации. Однако существует один простой лайфхак, который поможет вернуть этому важному предмету его чистоту. Для этого можно использовать микроволновку.

Как отстирать кухонное полотенце за 3 минуты в микроволновке

То, что с помощью микроволновки можно разогревать пищу и очищать посуду, знают практически все. Но этот гаджет имеет еще одну полезную функцию. Что нужно делать, если вы не можете справиться с устаревшими пятнами на кухонном полотенце? Все достаточно просто:

Предварительно замочите полотенце или натрите все пятна моющим средством. Упакуйте его в пакет для замораживания (подойдет и обычный целлофан, если другого нет под рукой). Оставьте открытый пакет, чтобы его не разорвало. Выберите среднюю мощность и режим на 1,5 минуты. Положите в микроволновку кухонное полотенце в пакете. Дождитесь окончания работы микроволновки. Вытяните с помощью щипцов, чтобы не обжечься. Сразу после этого прополощите в проточной воде и высушите.

Очень важными в случае использования микроволновки для мытья кухонного полотенца являются меры предосторожности. Например, нужно внимательно изучить, из какого материала изготовлено полотенце. Если в его составе более 70% синтетики, желательно не использовать микроволновку, так как она может выйти из строя.

Как отбелить сверхсложные пятна на кухонном полотенце с помощью микроволновки

Если на кухонном полотенце за время его использования появилось очень много пятен, трудно вывести обычным способом, можете попробовать такой:

Налейте в достаточно глубокую емкость (которую можно поставить в микроволновку) горячую воду, добавьте средство для отбеливания (100 г средства на 1 л воды). Положите полотенце так, чтобы вода не полностью его покрывала. Накройте крышкой, которую можно использовать в микроволновке. Выставьте среднюю мощность и время 10-15 минут. Поставьте внутрь емкость с полотенцем и включите.

Под влиянием микроволн текстиль прокипятится, поэтому даже самые сложные пятна отойдут. После процедуры не забудьте несколько раз прополоскать полотенце.

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