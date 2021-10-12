Выстрелил щенку в голову: в Ровенской области жестокого убийцу двух собак оставили на свободе

Выстрелил щенку в голову: в Ровенской области жестокого убийцу двух собак оставили на свободе

Ему суд назначил испытательный срок на один год.

В городе Здолбунов Ровенской области мужчина расстрелял из пневматической винтовки двух щенков, один из которых впоследствии скончался.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как выяснилось, из винтовки 46-летний местный житель выстрелил щенку в голову, еще в одного малыша "всадил" две пули. К счастью, четвероногого удалось спасти.

Что именно мотивировало мужчину пойти на преступление, неизвестно. Однако впоследствии он активно сотрудничал с судом и полностью признал вину. В результате ему назначили испытательный срок в один год.

"Суд признал виновным в совершении уголовного преступления и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. Впрочем, его освободили от отбывания наказания с испытанием, если он в течение испытательного срока, один год, не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него судом обязанности. В частности, осужденный обязан периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства или работы", — добавили в Нацполиции области.

Напомним, что под Ивано-Франковском в результате ночного конфликта погиб 24-летний боец АТО.

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