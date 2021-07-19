Попал в газонокосилку и в голову работнику: под Запорожьем местный житель устроил стрельбу из покос травы (видео)

Попал в газонокосилку и в голову работнику: под Запорожьем местный житель устроил стрельбу из покос травы (видео)

Местный житель дважды целил в работника с газонокосилкой, а затем получил от него в челюсть.

В Энергодаре Запорожской области произошел конфликт между двумя мужчинами по поводу шума газонокосилки. Местный житель пришел в ярость и открыл огонь по работнику, который ею работал, из травматического пистолета, а тот взамен попал стрелку в челюсть.

Об этом сообщают в телеграмм-канале ХЗП. На кадрах видно, как разъяренный горожанин подбежал к мужчине с газонокосилкой и дважды выстрелил предварительно из револьвера под патрон Флобера. Сначала он попал в газонокосилку, а затем в голову работнику. Тот на мгновение растерялся, а потом догнал стрелка и ударил его кулаком в челюсть.

"Житель одного из домов в Энергодаре решил отомстить чолокикови с газонокосилкой за шум, выстрелив из Флобера сначала в орудия труда, а после в голову работнику. Выстрел в голову не сильно впечатлил газонокосильщика, и он "вырубил" нападающего, сломав ему челюсть", — написали под видео его авторы.

На место вызвали полицию.

Под Запорожьем мужчина устроил стрельбу из-за покоса травы

Напомним, что Киеве произошла стрельба. Мужчина получил огнестрельное ранение в ногу.

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