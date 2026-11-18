ВСУ

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Бывшему заместителю руководителя Броварского ТЦК сообщили о подозрении. Во время ссоры в помещении центра он выстрелил в ногу военному, а затем пытался скрыть преступление и подменил вещественное доказательство полиции.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Сообщается, что это произошло в октябре 2023 года. Тогда военный пришел в ТЦК за справкой о том, что он стоит на учете. Вместо этого работник центра предложил ему пройти медкомиссию. Мужчина отказался, потому что уже служил в ВСУ — из-за этого началась ссора.

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В ГБР добавили, что в ссору вмешался заместитель руководителя ТЦК. Во время конфликта он вытащил травматический пистолет «Форт» и выстрелил военному в правую ногу. Поэтому раненый получил травму средней тяжести и надолго потерял здоровье.

«После стрельбы заместитель начальника ТЦК решил скрыть истинные обстоятельства произошедшего. Он привлек подчиненных, не знавших о его намерениях, и приказал предоставить гильзу, отстрелянную из другого пистолета аналогичного типа. Эту гильзу передали следователю Национальной полиции как вещественное доказательство. Однако экспертиза установила, что она не была отстреляна из принадлежащего должностному оружию», — отметили в ГБР.

Бывшему чиновнику сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий во время военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

За это ему грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие по делу продолжается, его ведут при содействии внутренней безопасности ВСУ и под руководством Дарницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны.

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Напомним, в Виннице двое работников ТЦК во время мер оповещения остановили авто, насильно дергали двери и распылили спецсредство химического действия. Поэтому водитель и пассажирка получили ожоги глаз. Кроме того, один из нападавших выстрелил в сторону потерпевшего.

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