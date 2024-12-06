Выстрелил юноше в глаз: суд избрал меру пресечения жителю Ровенской области

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы фигуранту.

2 декабря в полицию обратились медики, оказывавшие помощь парню с огнестрельным проникающим ранением глаза.

Об этом сообщили в главном управлении Национальной полиции в Ровенской области.

Полицейские установили, что в тот день около 19:30 в Ровно на территории одного из местных парков на площади Просвещения встретились две компании молодых людей, чтобы разрешить общий конфликт. Во время столкновения 18-летний житель наудачу из пневматического пистолета выстрелил около 4 раз в компанию напротив.

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Одна из пуль попала его сверстнику в глаза. Злоумышленник выбросил пистолет и скрылся. Один из знакомых пострадавшего вызвал медиков, которые госпитализировали в больницу. На следующий день оперативники установили местонахождение фигуранта.

Следователи по процессуальному согласованию прокуратуры сообщили ему о подозрении по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство).

Суд избрал 18-летнему жителю областного центра меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Напомним, СБУ и Нацполиция задержали пятерых приспешников российских спецслужб, которые занимались поджогами в Украине по заказу кафиров. Преступники действовали на Киевщине и Тернопольщине, пытаясь уничтожить военную технику и админздания с помощью воспламеняющихся смесей.

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