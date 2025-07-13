Выступление автора книги "Иди туда, где страшно" в Киеве отменили: объяснение издательства

Автор книги "Иди туда, где страшно"

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Известный британский мотивационный оратор и автор Джим Ловлесс, который должен был выступить в Киеве 25 июля, отменил свой визит в Украину. Это произошло из-за ухудшения ситуации безопасности и введенных ограничений военного положения.

Об этом сообщило издательство BookChef.

«С глубокой печалью вынуждены сообщить, что в связи с ухудшением военного положения в Украине и по соображениям безопасности, организаторы приняли тяжелое решение отложить мероприятие с участием нашего автора Джима Ловлеса. Мы активно работаем над возможностью переноса мероприятия на более безопасный период», — говорится в публикации.

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Реакция Сети и объяснение издательства

В Сети публикация BookChef об отмене встречи быстро стала вирусной, ее скриншоты распространили в социальных сетях разные источники, и публикацию удалили. На странице издательства появился пост о том, что оно и есть инициатор отмены мероприятия. Речь шла прежде всего об опасениях за безопасность посетителей.

«Друзья, мы понимаем иронию ситуации. Издали книгу „Иди туда, где страшно. И будешь иметь то, о чем мечтаешь“ — и вот, встречу с автором Джимом Ловлессом приходится отложить из-за реальных угроз в Украине. Мы говорим конкретно об угрозах для читателей Ловлесса, которые хотят встретиться с ним в Киеве. Встреча отменили организаторы», — говорится в сообщении.

Издательство говорит, что украинцы и европейцы по-разному понимают слово «страшно» и книга Ловлеса не о военных угрозах.

«За эти 4 года полномасштабной войны мы поняли: украинское „страшно“ и мировое „страшно“ — это два абсолютно разных измерения. Мировое страшно — это выступление перед публикой, первое свидание, собеседование или откровенный разговор с родителями, увольнение с работы или уличная драка. Наше страшно — это свист „Шахедов“. Наше страшно — не получить „+“ в ответ на вопрос „Ты жив?“, — объяснили в BookChef.

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Напомним, армия РФ 13 июля нанесла очередную массированную атаку ударными БпЛА и ракетами по Киевщине. Защитники неба уничтожили немало враждебных целей.

Глава Киевской ОВА Николай Калашник рассказал о результатах проекта «Чистое небо».

«Благодарю наших воинов. Сегодня ночью в небе над Киевщиной перехвачено около 50 вражеских БПЛА. Мирные населенные пункты области — под защитой», — отметил он.