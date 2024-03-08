Выступление Байдена перед Конгрессом, ночная атака на Харьковщину: главные новости ночи 8 марта 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Российские захватчики обстреляли Харьковщину — ОВА Читать далее –>
- Посольства трех стран сообщили о возможных терактах в Москве в ближайшие 48 часов Читать далее –>
- СМИ обнародовали основные положения из выступления Байдена перед Конгрессом Читать далее –>
- Чехия завершила сбор средств на 800 тысяч снарядов для Украины Читать далее –>
- Россия атакует Украину ударными БпЛА — Воздушные силы Читать далее –>
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