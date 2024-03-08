Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Выступление Байдена перед Конгрессом, ночная атака на Харьковщину: главные новости ночи 8 марта 2024 года

Выступление Байдена перед Конгрессом, ночная атака на Харьковщину: главные новости ночи 8 марта 2024 года

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Российские захватчики обстреляли Харьковщину — ОВА Читать далее –>
  • Посольства трех стран сообщили о возможных терактах в Москве в ближайшие 48 часов Читать далее –>
  • СМИ обнародовали основные положения из выступления Байдена перед Конгрессом Читать далее –>
  • Чехия завершила сбор средств на 800 тысяч снарядов для Украины Читать далее –>
  • Россия атакует Украину ударными БпЛА — Воздушные силы Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация