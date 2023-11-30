Выступление Лаврова на заседании ОБСЕ: у Зеленского остро отреагировали

В Зеленского призвали цивилизованный мир политически изолировать и исключить РФ из международных организаций.
Выступление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ в Скопье "позорит репутацию международных институций".
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Он призвал мировое сообщество политически изолировать и исключить Россию из международных организаций.
"Россия продолжает позорить репутацию международных институций, разрушать мировые нормы и издеваться над международным правом. Единственной приемлемой стратегией в отношении России сегодня является ее абсолютная политическая изоляция, обязательное прекращение ее членства в международных организациях и окончательный отказ предоставлять международные платформы для российской войны", — написал он.
Подоляк отметил, что Лавров "прямо заявил миру, что война является хорошим инструментом внешней политики, что массовые убийцы имеют право совершать военные преступления, что война в Украине должна продолжаться и обострить, что те, кто использует насилие и геноцидную военную практику как единственные аргументы собственной внешней политики, обязательно должны быть вовлечены в дискуссии о принципах взаимной безопасности".
Напомним, Лавров на заседании ОБСЕ устроил истерику из-за бойкота.
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