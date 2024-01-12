Выступление в Раде и новый пакет помощи: в Украину прибудет британский премьер Сунак

Сегодня, 12 января, премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибудет с визитом в Украину. В частности, он выступит в Верховной Раде.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"А пока напомню, что с начала войны от них (британцев – ред.) мы не только получили мощную политическую поддержку и оружие, но и 2,04 млрд долларов помощи в Бюджет. Есть за что поблагодарить", – написал он.

Что известно о визите

Как отмечается в Sky News, премьер Риши Сунак подпишет с президентом Владимиром Зеленским британско-украинское соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Речь идет об обмене разведывательными данными, кибербезопасности, медицинской и военной подготовке, а также оборонно-промышленном сотрудничестве.

Более того, Великобритания предоставит Украине военную помощь на сумму 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 3 млрд долларов) в 2024-2025 годах. Это на 200 млн фунтов больше, чем за предыдущие два года.

Это происходит на фоне опасений, что интерес к войне в Украине ослабевает по мере того, как она затягивается. Кроме того, фокус внимания все чаще смещается на другие конфликты – кризис на Ближнем Востоке (Израиль продолжает бомбардировку Сектора Газы) и ситуация в Йемене (удары США и Великобритании по военным объектам, связанным с повстанцами-хуситами).

Журналисты BBC также детализировали, что около 200 млн фунтов стерлингов (свыше 255 млн долларов) будет потрачено на дроны, которые в основном будут произведены в Великобритании. Он также будет включать 18 млрд фунтов стерлингов (около 23 млрд долларов) на гуманитарную помощь, поддержку в укреплении энергетической инфраструктуры Украины и дополнительное финансирование онлайн-обучения английскому языку.

Сунак в очередной раз подчеркнул продолжение поддержки Киева со стороны Великобритании перед встречей с президентом Зеленским.

"В течение двух лет Украина с большим мужеством боролась, отражая жестокое российское вторжение. Они все еще борются, непоколебимо в своей решимости защитить свою страну и принципы свободы и демократии. Великобритания также не поколеблется. Мы будем рядом с Украиной, как в самые темные часы, так и в лучшие времена", – подчеркнул британский лидер.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с Сунаком.

Читайте также: