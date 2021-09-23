Выступление Зеленского в ООН и авиакатастрофа Ан-26 в РФ. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал "оживить" ООН, сравнив организацию с "супергероем на пенсии, который забыл, что он мог сделать". Читать дальше ->
- Зеленский в ООН процитировал Путина на русском и потролил РФ. Читать дальше ->
- Управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами США (FDA) одобрило прививание пожилых людей и пациентов из группы риска третьей дозой вакцины от COVID-19, разработанной фармкомпанией Pfizer. Читать дальше ->
- В России нашли обломки самолета Ан-26, который накануне пропал с радаров под Хабаровском. Во время выполнения полета на борту находился экипаж из шести человек. Читать дальше ->
- 10-летняя американка Хлоя Клемм, которая в 2013 году стала звездой Сети благодаря забавной реакции на неожиданную поездку в "Диснейленд", планирует продать свой мем в формате невзаимозаменяемого токена (NFT). Стартовая цена — 5 эфиров (криптовалюта на платформе Ethereum) или примерно 15 тысяч долларов. Читать дальше ->