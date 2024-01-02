Выступления Путина, "герои" СВО и разговоры "о главном": чему будут учить детей в Мариуполе в 2024 году

В Мариуполе россияне подготовили программу так называемых "воспитательных мероприятий" для школьников на 2024 год. В частности, детям планируют показывать выступления Путина.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Промывка мозгов продолжается

По-прежнему в мариупольских школах проводят "разговоры о главном", а пришедших на чужую землю и убивающих мирных украинцев называют "героями". Известно, что в библиотеки учебных заведений уже завозят новые российские учебники.

"Воспитывать" детей планируют из-за показов видеозаписей встреч российского диктатора и международного преступника Путина со студентами", – отмечают в горсовете.

А также учащимся, добавляют там, планируют рассказывать об освобождении блокадного Ленинграда от фашистов. Правда, при этом забывают рассказать о блокаде Мариуполя, которую россияне совершили весной 2022 года.

"Попытки исказить историю и реальность наталкиваются на память мариупольцев, которые лично знают, кто и что делал с их городом в течение почти трех месяцев. Правда, обязательно победит", — подытожили в Мариупольском горсовете.

Напомним, захватчики усиливают давление на жителей оккупированных территорий, которые не хотят брать российский паспорт.

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