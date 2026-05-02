Высвободят мобилизационный ресурс: в Украине могут пересмотреть отсрочки для студентов
Нардеп рассказал о планах по отсрочкам для соискателей образования.
В Украине могут просмотреть систему предоставления отсрочок от мобилизации для студентов.
Об этом в эфире «Суспильного» рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.
«Мне почему-то кажется, что Министерство обороны будет пересматривать эти отсрочки (для получающих образование — Ред.). Мне почему-то кажется, что они будут пересматриваться по критериям обучения — то есть, первое образование, второе образование и т.д. Возможно, они будут пересмотрены для того, чтобы высвободить соответствующий мобилизационный ресурс», — сказал нардеп.
