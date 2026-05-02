Украина
411
1 мин

Высвободят мобилизационный ресурс: в Украине могут пересмотреть отсрочки для студентов

Нардеп рассказал о планах по отсрочкам для соискателей образования.

Дмитрий Гулийчук
Как хотят «высвободить» мобилизационный ресурс отсрочки для студентов под угрозой? / © ТСН.ua

В Украине могут просмотреть систему предоставления отсрочок от мобилизации для студентов.

Об этом в эфире «Суспильного» рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

«Мне почему-то кажется, что Министерство обороны будет пересматривать эти отсрочки (для получающих образование — Ред.). Мне почему-то кажется, что они будут пересматриваться по критериям обучения — то есть, первое образование, второе образование и т.д. Возможно, они будут пересмотрены для того, чтобы высвободить соответствующий мобилизационный ресурс», — сказал нардеп.

Ранее юристы ответили, отнимут ли отсрочку у студентов после 25 лет.

