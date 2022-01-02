Высыпал содержимое и поджег: в Запорожье из-за взрыва петарды госпитализировали 13-летнего парня

Высыпал содержимое и поджег: в Запорожье из-за взрыва петарды госпитализировали 13-летнего парня

У подростка серьезные ожоги.

В Запорожье в субботу, 1 января, 13-летнего парня госпитализировали из-за взрыва петарды.

Об этом сообщили в Территориальном медицинском объединении "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Запорожского областного совета.

По данным медиков, инцидент произошел на улице Лахтинской. Там 13-летний подросток высыпал содержимое петарды и поджег его. По инциденту парень получил многочисленные ожоги.

"После оказания медицинской помощи, с термическим ожогом пламенем правой кости I-II степени, парень был госпитализирован в больницу", — сообщили медики.

Напомним:

Во время празднования Нового года традиционно несколько человек травмировались из-за использования пиротехники. Кому-то фейерверк влетел в лицо, кому-то травмировало руки, а кому вообще петардой оторвало палец.

В г. Калиш, что в Польше, накануне Нового года, петарда попала в глаз 25-летнему гражданину Украины. Его срочно госпитализировали.

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