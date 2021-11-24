Вытащил на улицу и хотел изнасиловать: на Волыни 84-летняя бабушка отбилась от нападавшего

Вытащил на улицу и хотел изнасиловать: на Волыни 84-летняя бабушка отбилась от нападавшего

Злоумышленник скрылся, но полиции удалось его задержать.

В Волынской области в собственном доме напали на пенсионерку. Женщину ограбили и пытались изнасиловать.

Также читайте Ударил по лицу и заклеил рот скотчем: под Днепром бабушка обвинила учителя в изнасиловании внуки

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Волынской области.

Ночью, 22 ноября, одинокой 84-летней пенсионерке, жительнице Ратновщины наедался злоумышленник. Он разбил окно в доме и, применяя насилие, отобрал у женщины деньги.

После этого он вытащил пенсионерку на улицу и пытался изнасиловать. Пожилая женщина стала отбиваться от нападавшего и звать на помощь. Не доведя свои преступные намерения до конца, нападавший скрылся.

Бабушка заявила в полицию. Правоохранителям удалось оперативно разыскать обидчика пенсионерки. Им оказался 21-летний односельчанин пострадавшей. Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 186 и ст. 15 ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о грабеже и покушении на изнасилование.

Сегодня, 24 ноября, суд, по ходатайству следователя, будет избирать мужчине меру пресечения – содержание под стражей. Подозреваемому грозит, в частности, до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, что Хмельницкой области к 15 годам лишения свободы приговорили мужчину, который годами пытал и насиловал своих родных детей.

Читайте также: