Вытащили пули и подключили к ИВЛ: в Харькове медики рассказали о состоянии мужчины, в которого стреляли в Московском районе

Пострадавшего могут транспортировать в Израиль или Германию.
В Харькове раненый во время стрельбы в Московском районе представитель "Национального корпуса" находится на аппарате ИВЛ.
Об этом со ссылкой на знакомого потерпевшего сообщает "Суспільне".
Пострадавший, которому пули попали в область шеи, находится в тяжелом состоянии в Институте неотложной хирургии. Ему провели операцию и извлекли из тела части металла. На аппарате искусственной вентиляции легких он находится уже несколько дней.
"Нужно понимать, что он в достаточно, в том числе морально-психологическом, тяжелом состоянии. Плюс под действием препаратов. Он осознает, что происходит, но пока сложно. Врачи в таких случаях стараются не давать никаких прогнозов, так как достаточно сложный случай", — рассказал знакомый потерпевшего.
В ближайшее время мужчину могут отправить на лечение в Израиль или в Германию. Однако пока от зарубежных медиков родные ждут разрешения на транспортировку.
Отметим, что сейчас полиция устанавливает личность стрелка и его местонахождения. Пока копы не разглашает никаких деталей инцидента.