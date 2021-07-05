Вытащили пули и подключили к ИВЛ: в Харькове медики рассказали о состоянии мужчины, в которого стреляли в Московском районе

Вытащили пули и подключили к ИВЛ: в Харькове медики рассказали о состоянии мужчины, в которого стреляли в Московском районе

Пострадавшего могут транспортировать в Израиль или Германию.

В Харькове раненый во время стрельбы в Московском районе представитель "Национального корпуса" находится на аппарате ИВЛ.

Об этом со ссылкой на знакомого потерпевшего сообщает "Суспільне".

Пострадавший, которому пули попали в область шеи, находится в тяжелом состоянии в Институте неотложной хирургии. Ему провели операцию и извлекли из тела части металла. На аппарате искусственной вентиляции легких он находится уже несколько дней.

"Нужно понимать, что он в достаточно, в том числе морально-психологическом, тяжелом состоянии. Плюс под действием препаратов. Он осознает, что происходит, но пока сложно. Врачи в таких случаях стараются не давать никаких прогнозов, так как достаточно сложный случай", — рассказал знакомый потерпевшего.

В ближайшее время мужчину могут отправить на лечение в Израиль или в Германию. Однако пока от зарубежных медиков родные ждут разрешения на транспортировку.

Отметим, что сейчас полиция устанавливает личность стрелка и его местонахождения. Пока копы не разглашает никаких деталей инцидента.

Новости Украины: стрельба в одном из ресторанов Запорожья - объявлен план "перехват"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку