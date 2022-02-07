Вытащили с того света: в Ровенской области медики спасли женщину, которая была в состоянии клинической смерти

Вытащили с того света: в Ровенской области медики спасли женщину, которая была в состоянии клинической смерти

Женщину госпитализировали в районную больницу.

В г. Вараш Ровенской области в воскресенье, 6 февраля, медики спасли 64-летнюю женщину, которая из-за инфаркта миокарда находилась в состоянии клинической смерти.

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Об этом сообщил Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook.

Пациентка в 10:52 вызвала медиков. Она жаловалась на невыносимые боли в левой половине грудной клетки, повышенное давление и одышку, которые начались у нее еще день назад. В 10:56 к больной прибыли медики.

"После сбора анамнеза, осмотра и проведения электрокардиограммы был выставлен предварительный диагноз – острый инфаркт миокарда. Бригада скорой немедленно начала оказывать помощь в соответствии с медицинским протоколом, однако состояние пациентки внезапно ухудшилось – наступила клиническая смерть", – говорится в сообщении.

Врач и фельдшер сразу начали реанимировать пациентку и буквально вытащили женщину из того мира.

"Бригада скорой предоставила комплексную медицинскую помощь в соответствии с протоколами Минздрава и транспортировала 64-летнюю женщину в сознании и с удовлетворительными показателями гемодинамики в Вараскую многопрофильную больницу", — сообщили медики.

Напомним:

Ранее в Ровно медики реанимировали мужчину, который находился в состоянии клинической смерти.

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