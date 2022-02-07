Вытащили с того света: в Ровенской области медики спасли женщину, которая была в состоянии клинической смерти

Женщину госпитализировали в районную больницу.
В г. Вараш Ровенской области в воскресенье, 6 февраля, медики спасли 64-летнюю женщину, которая из-за инфаркта миокарда находилась в состоянии клинической смерти.
Об этом сообщил Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook.
Пациентка в 10:52 вызвала медиков. Она жаловалась на невыносимые боли в левой половине грудной клетки, повышенное давление и одышку, которые начались у нее еще день назад. В 10:56 к больной прибыли медики.
"После сбора анамнеза, осмотра и проведения электрокардиограммы был выставлен предварительный диагноз – острый инфаркт миокарда. Бригада скорой немедленно начала оказывать помощь в соответствии с медицинским протоколом, однако состояние пациентки внезапно ухудшилось – наступила клиническая смерть", – говорится в сообщении.
Врач и фельдшер сразу начали реанимировать пациентку и буквально вытащили женщину из того мира.
"Бригада скорой предоставила комплексную медицинскую помощь в соответствии с протоколами Минздрава и транспортировала 64-летнюю женщину в сознании и с удовлетворительными показателями гемодинамики в Вараскую многопрофильную больницу", — сообщили медики.
Напомним:
- Ранее в Ровно медики реанимировали мужчину, который находился в состоянии клинической смерти.
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