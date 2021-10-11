Вытащили кресты и срезали ограду: неизвестные осквернили 11 могил на кладбище (фото)

Вытащили кресты и срезали ограду: неизвестные осквернили 11 могил на кладбище (фото)

Открыто уголовное производство по факту надругательства над могилой.

В селе Белое в Ровненской области местные жители обнаружили поврежденные могилы на кладбище.

Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в пресс-службе Нацполиции Ровненской области.

На месте происшествия полицейские обнаружили, что с 11 захоронений неизвестные злоумышленники демонтировали намогильные металлические кресты, а еще на одном — сняли металлическую ограду.

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"Четыре надгробных креста злоумышленники оставили у могил, а остальные — за территорией кладбища", — говорится в сообщении полицейской пресс-службы.

Открыто уголовное производство по факту надругательства над могилой. Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Напомним, ранее на кладбище одного из сел Львовской района мужчина в нетрезвом состоянии раскопал могилу.

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