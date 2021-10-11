Вытащили кресты и срезали ограду: неизвестные осквернили 11 могил на кладбище (фото)

Открыто уголовное производство по факту надругательства над могилой.
В селе Белое в Ровненской области местные жители обнаружили поврежденные могилы на кладбище.
Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в пресс-службе Нацполиции Ровненской области.
На месте происшествия полицейские обнаружили, что с 11 захоронений неизвестные злоумышленники демонтировали намогильные металлические кресты, а еще на одном — сняли металлическую ограду.
"Четыре надгробных креста злоумышленники оставили у могил, а остальные — за территорией кладбища", — говорится в сообщении полицейской пресс-службы.
Открыто уголовное производство по факту надругательства над могилой. Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.
Напомним, ранее на кладбище одного из сел Львовской района мужчина в нетрезвом состоянии раскопал могилу.