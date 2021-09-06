Вытаскивали тросом: на Буковине водитель врезался в бетонный навес и провалился в колодец

Вытаскивали тросом: на Буковине водитель врезался в бетонный навес и провалился в колодец

По данным полиции, водитель был нетрезвым.

В Днестровском районе Черновицкой области 25-летний водитель машины "ВАЗ" столкнулся с бетонным навесом колодца и упал туда.

Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.

Когда правоохранители приехали на вызов о ДТП в село Белоусовка, услышали крик из колодца о помощи.

Двое правоохранителей с помощью троса вытащили мужчину, оказали ему домедицинскую помощь и вызвали врачей.

Медики госпитализировали мужчину и диагностировали у него травмы головы, многочисленные ушибы и переломы. Еще четырех его пассажирок после осмотра медики отпустили домой.

На месте происшествия полицейские выяснили, что ночью водитель автомобиля "ВАЗ" в пределах села Белоусовка, осуществляя правый поворот, не справился с управлением и столкнулся с бетонным навесом колодца. После чего мужчина вышел из транспортного средства и по собственной неосторожности упал в колодец.

Правоохранители назначили ряд экспертиз для определения причин ДТП. Предварительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в центре Черноморска произошла авария. 19-летняя водитель Mazda превысила скорость, не справилась с управлением и въехала в "ВАЗ".

Новости Украины: в ДТП во Львовской области погибли три человека - двое тяжело травмированы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку