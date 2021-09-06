Вытаскивали тросом: на Буковине водитель врезался в бетонный навес и провалился в колодец

По данным полиции, водитель был нетрезвым.
В Днестровском районе Черновицкой области 25-летний водитель машины "ВАЗ" столкнулся с бетонным навесом колодца и упал туда.
Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.
Когда правоохранители приехали на вызов о ДТП в село Белоусовка, услышали крик из колодца о помощи.
Двое правоохранителей с помощью троса вытащили мужчину, оказали ему домедицинскую помощь и вызвали врачей.
Медики госпитализировали мужчину и диагностировали у него травмы головы, многочисленные ушибы и переломы. Еще четырех его пассажирок после осмотра медики отпустили домой.
На месте происшествия полицейские выяснили, что ночью водитель автомобиля "ВАЗ" в пределах села Белоусовка, осуществляя правый поворот, не справился с управлением и столкнулся с бетонным навесом колодца. После чего мужчина вышел из транспортного средства и по собственной неосторожности упал в колодец.
Правоохранители назначили ряд экспертиз для определения причин ДТП. Предварительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в центре Черноморска произошла авария. 19-летняя водитель Mazda превысила скорость, не справилась с управлением и въехала в "ВАЗ".