Вытер ноги о флаг и слушал советский гимн: ровенские полицейские задержали поклонника СССР

Муж также надел на себя красную ткань, на которой написал СССР, а затем включил советский гимн.

Ровенские полицейские задержали 60-летнего мужчину, надругавшегося над флагом Украины.

Главное управление Национальной полиции в Ровенской области сообщило об этом 6 ноября.

Известно, что житель села Малый Алексин уже попадал в поле зрения правоохранителей, в частности, за повреждение в октябре мемориальной доски Степана Бандеры в областном центре. А сегодня, 6 ноября, в полицию обратилась 20-летняя жительница Ровно и сообщила о том, что вблизи одного из ТРЦ в Ровно неизвестный мужчина вытирает ноги о государственной символике Украины.

надел на себя красную ткань, на которой написал СССР, а затем включил советский гимн

Более того, он надел на себя красную ткань, на которой написал СССР, а затем включил советский гимн.

Работники уголовного розыска Ровенского РУП оперативно установили личность злоумышленника и разыскали его на одной из улиц областного центра.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 338 УК Украины (публичное надругательство над Государственным Флагом Украины), которое карается штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев.

Напомним, ранее в Киеве задержала женщина, совершившая надругательство над могилами украинских героев — Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", Андрея Пильщикова "Джуса" и Павла Петриченко.

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