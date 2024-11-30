Вытирал ноги об украинский флаг: мужчину отправят в психушку

Мужчина не признает сине-желтое знамя государственным флагом.
6 ноября в обеденное время мужчина принес в центр Ровно флаг Украины, сознательно и намеренно бросил его на площади перед торгово-развлекательным центром и начал вытирать об него ноги.
Об этом сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
Прокуроры Ровенской окружной прокуратуры направили в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении жителя Ровенского района по факту публичного надругательства над Государственным Флага Украины.
Результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что мужчина на момент совершения правонарушения по своему психическому состоянию не мог осознавать своих действий и руководить ими.
Согласно выводам врачей, его психическое состояние не изменилось, поэтому мужчина нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде предоставления амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке.
Напомним, в Харьковской области разоблачили 29-летнюю мать, из-за халатности которой погибли ее четверо сыновей. Известно, что в жилом доме произошел масштабный пожар.
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