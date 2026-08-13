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"Вытягивайте одеяла": синоптик предупредила о резком похолодании в Украине и назвала даты
Холодный атмосферный фронт вскоре ощутимо снизит температуру воздуха в Украине, но тепло еще вернется.
В пятницу, 14 августа, во всех областях Украины ожидается сухая солнечная погода. Однако ночи будут прохладнее.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Температура воздуха в течение завтрашнего дня +20+25 градусов, на Закарпатье +28+31 градус. Ночью даже уже вытягивайте пледы или одеяло, минимально +12+17, а на севере и западе кое-где +9+11 градусов», — отметила она.
В Киеве 14 августа без осадков, сухо, солнечно, комфортная температура воздуха, днем около +24 градусов.
В ближайшие воскресенье и понедельник, по данным синоптика, вернется жара, будет до +30 градусов и выше. В то же время, ночи будут оставаться относительно прохладными, ведь во второй половине августа суточные перепады температуры постепенно увеличиваются.
Ранее синоптики сообщили, что большая часть Украины оказалась в тылу холодного атмосферного фронта. Пришел он к нам из Балтики и через запад страны постепенно движется к востоку. Такая погода задержится до выходных, а уже с субботы в Украину вернется лето — более жаркое, а, возможно, даже раскаленное.