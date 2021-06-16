Вытянул из мешка и уехал: в Луцке разыскивают мужчину, который разбрасывает в городе щенков

Коммунальщики объявили мужчину в розыск.

В Луцке мужчина разбрасывает по улицам города щенков. Он ездит на автомобиле и выбрасывает животных из мешка.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Ласка", которое занимается бездомными животными в Луцке.

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Работники предприятия опубликовали видео, на котором видно, как мужчина достает из багажника автомобиля мешок и выбрасывает оттуда щенка. После этого он уезжает, а растерянное животное остается посреди улицы.

Коммунальщики объявили мужчину в розыск. Они хотят помочь неизвестному со стерилизацией животных.

"Мы поможем ему с бесплатной стерилизацией, только для того, чтобы не подвергать ни в чем не повинных созданий опасности", — сообщили в КП "Ласка".

Напомним, в Киеве полиция задержала мужчину за убийство трех щенков.

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