Вытянул из мешка и уехал: в Луцке разыскивают мужчину, который разбрасывает в городе щенков

Коммунальщики объявили мужчину в розыск.
В Луцке мужчина разбрасывает по улицам города щенков. Он ездит на автомобиле и выбрасывает животных из мешка.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Ласка", которое занимается бездомными животными в Луцке.
Работники предприятия опубликовали видео, на котором видно, как мужчина достает из багажника автомобиля мешок и выбрасывает оттуда щенка. После этого он уезжает, а растерянное животное остается посреди улицы.
Коммунальщики объявили мужчину в розыск. Они хотят помочь неизвестному со стерилизацией животных.
"Мы поможем ему с бесплатной стерилизацией, только для того, чтобы не подвергать ни в чем не повинных созданий опасности", — сообщили в КП "Ласка".
Напомним, в Киеве полиция задержала мужчину за убийство трех щенков.