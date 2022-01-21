Вьюга, сильный ветер и опасность схода лавин: в Карпатах объявили штормовое предупреждение

Чрезвычайники предупреждают и об гололедице на дорогах.
В Карпатах синоптики прогнозируют усложнение погодных условий. 22 января в горах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и вьюга. Объявлено шторомовое предупреждение, 1 уровень опасности, желтый.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Кроме этого, по данным Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, 21 — 23 января, на высокогорье восточной части Закарпатской области в связи со снегопадами и вьюгами удерживается значительная снеголавинная опасность (III уровень); в западной и центральной частях ожидается умеренная снеголавинная опасность (II уровень).
22-25 января на дорогах Закарпатской области и в Ужгороде сохранится гололедица (I уровень опасности, желтый).
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