Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
284
Время на прочтение
1 мин

Вьюги и сильный ветер: что будет с погодой 26 декабря

В пятницу страну охватит настоящая зимняя погода, обещают синоптики.

Автор публикации
Анастасия Павленко
В Украину пришла настоящая зимняя погода

В Украину пришла настоящая зимняя погода / © Pixabay

Сегодня, 26 декабря, в Украине облачно. В течение дня сегодня будет снег, ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Днем в Украине, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, что будет обуславливать метели.

На дорогах — гололедица. В Карпатах и Прикарпатье до -13 градусов, дневные максимумы по всей территории страны будут достигать 0.-5 градусов.

В пятницу в Киеве облачно. Днем небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха в пределах 0…-2°С.

Ветер в столичном регионе северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель. Температура по Киевской области днем 0…-5°С.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года средняя месячная температура будет ниже нормы.

Дата публикации
Количество просмотров
284
Следующая публикация

