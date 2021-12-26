Вьюги и снегопады: в Украине 28 декабря ухудшится погода

Обильные осадки ожидаются во вторник.
Украину будет засыпать снегом, местами ожидаются вьюги. На дорогах гололедица. Такими будут погодные условия во вторник, 28 декабря.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Где будет сыпаться снег:
- в центральных, восточных областях – значительный снег, местами вьюги;
- в южной части — мокрый снег и дождь (ночью значительные осадки), гололедица, налипание мокрого снега;
- в западных и северных областях – умеренный снег.
Температура ночью будет составлять 7-12 градусов мороза (на востоке до минус 15 градусов). Днем 3-8 градусов мороза. На юге ночью 1-6 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.
На Закарпатье ночью будет идти мокрый снег и дождь. Днем без существенных осадков. Температура ночью и днем будет около нуля градусов.
Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Днем в Украине, кроме запада и севера, местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве 28 декабря ночью небольшой, днем умеренный снег. Гололедица. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9 градусов, днем 3-5 градусов мороза.
Отметим, в понедельник, 27 декабря, ожидается снег в южной части Украины, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
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