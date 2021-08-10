Вывел из лифта и затащил в квартиру: в Луганской области 48-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку

Вывел из лифта и затащил в квартиру: в Луганской области 48-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку

Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

В Луганской области 48-летний мужчина силой вытащил из лифта, затащил в свою квартиру и изнасиловал 6-летнюю девочку.

Об этом сообщили в прокуратуре Луганской области.

Следствие установило, что надругательство над ребенком произошло еще в апреле 2021, дело передали в суд в августе 2021 года.

По данным предварительного расследования, в Луганской области 48-летний мужчина у входа в лифт увидел 6-летнюю девочку, которая живет с ним в одном доме. Когда они поднялись на этаж, где живет подозреваемый, мужчина силой вытащил ребенка из лифта, затащил в свою квартиру и изнасиловал. После этого злоумышленник приказал ребенку идти домой и никому не рассказывать об инциденте.

Мужчину задержали. Сейчас он находится под стражей. Дело уже передали в суд. За совершенное насильнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, во Запорожьем сосед изнасиловал 12-летнюю девочку.

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