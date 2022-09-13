Вывели активы российского олигарха: экс-руководителям частного банка в Украине сообщили о подозрении

Бывшему голове и и.о. председателю правления украинского частного банка сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн грн при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента. Конечным бенефициаром банка, входящим в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала, является российский олигарх.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.

Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в РФ, а в 2021 году были переоформлены на кипрского нерезидента. Это сделали для возможности применения условий льготного налогообложения и избежания двойного налогообложения.

Так, пока торговые знаки принадлежали частному банку РФ, ставка роялти составляла 13,4 тыс. долларов США. За три года их использования украинским банком в адрес владельца роялти – российского банка уплачено 1,4 млн грн.

После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента, сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1 200 раз до 16,4 млн долларов.

Менее чем через год использования этих знаков частным банком в Украине в адрес кипрского нерезидента уплачено более 248 млн грн. При этом задействованные банки и компания-нерезидент связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, которым подконтрольны их должностные лица.

В настоящее время принимаются меры по вручению сообщения о подозрении двум бывшим руководителям правления частного банка в Украине.

Также наложен арест на счета пяти кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 млн грн., ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд грн., корпоративные права на сумму свыше 53,4 млн грн.

Напомним, в течение 6-11 сентября украинские защитники уничтожили 590 единиц военной техники российских оккупантов, самая дорогая потеря россиян — комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" стоимостью 57 млн долларов. Меньше, чем за неделю, российские оккупанты потеряли вооружения на сумму более 670 млн долларов.

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