Вывели из вагона и оставили: в Харькове на станции метро скончался мужчина (фото)

Вывели из вагона и оставили: в Харькове на станции метро скончался мужчина (фото)

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

В Харьковском метро скончался мужчина. Инцидент произошел на станции метро им. Масельского.

Об этом пользователи сообщили в соцсетях.

Как стало известно, происшествие случилось утром 10 января. По словам очевидцев, мужчине стало плохо в вагоне, после чего его вывели на перрон и посадили на скамейку. Впоследствии гражданин скончался.

Что именно стало причиной случившегося, сейчас неизвестно. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. По данным “Медиа группы Объектив”, погибшему было 35 лет.

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Напомним, что в Харькове блогер нарушал правила дорожного движения, чтобы набрать популярность в Сети.

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