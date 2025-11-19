В Тернополе мужчина по имени Камел ждет родных возле поврежденной многоэтажки / © 20 минут

Жители Тернополя после российской атаки 19 ноября поделились пережитым. Кто-то рассказал, как ему чудом удалось спастись. А кто-то ждет родных, которые исчезли во время вражеского удара по многоэтажке.

Об этом сообщает местное издание «20 хвылын».

Возле поврежденной во время атаки многоэтажки на улице Стуса стоит мужчина по имени Камел. Он рассказал, что жил в этом доме вместе с женой и двумя шестилетними детьми — дочерью и сыном.

«Жена и дети находились в комнате. Малые испугались, поэтому мы включили им мультики. Я был в коридоре, хотел взять вещи и вывести их, но не успел, потому что прогремел взрыв. Не знаю, удастся ли их найти… не верю, что они будут живы«, — поделился Камел.

Тернополянка Юлия, которая проживает в квартире на первом этаже, рассказала, что чудом осталась жива. Ее квартира фактически уничтожена.

"Очень благодарю Бога за то, что я жива. Это чудо, моя интуиция меня спасла. Потому что, когда я проснулась и у меня начало очень сердце колотиться, тогда начались взрывы. Я три взрыва слышала. Они были четкие. Были ракета, «Шахед» и это все летело здесь очень близко. И перед тем у меня произошла такая дрожь и сердцебиение, и я пошла взяла плед, замоталась, потому что меня начало трясти. Я взяла телефон и зарылась в одеяло. И это меня спасло«, — рассказала Юлия.

Женщина находилась вблизи стены в спальне, когда услышала взрывы. В этот момент по всей квартире разлетелось множество осколков стекла, жилье было уничтожено. Жителей дома сразу эвакуировали, потому что начала дымиться и нагреваться стена.

Тернополянка Богдана рассказала, что ее жилье уцелело и родные не пострадали.

«Мы вышли с собакой, то там как раз, где прачечная, как взорвалось все и начало гореть — и машины, и все. Тут очень много людей есть пострадавших», — рассказала Богдана, указывая на соседний дом.

Напомним, российская армия в ночь на 19 ноября атаковала Тернополь и попала по жилым многоэтажкам. Возникли пожары, были разрушены несколько этажей и под завалами оказались люди.

По последним данным от ГСЧС, из-за атаки на Тернополь погибли 20 человек (двое из них — дети). Еще 64 человека пострадали (среди них — 16 детей).

