Вывез в лес, дважды изнасиловал и дал 500 грн: на Волыни наказали мужчину, который поиздевался над школьницей

Девушка рассказала, что тогда она училась в 10 классе и не жила половой жизнью.

В Луцке к 11 годам лишения свободы приговорили мужчину, который вывез в лес 15-летнюю девушку, дважды ее изнасиловал. После этого он дал ей 500 грн и приказал молчать обо всем. Однако подросток рассказала матери, и она вызвала полицию.

Об этом говорится в приговоре Луцкого горрайонного суда.

Преступление произошло еще в июне 2016 года. По данным следствия, мужчина заставил 15-летнюю девушку сесть в его автомобиль. Он вывез ее в лес и дважды изнасиловал. Мужчина угрожал подростку ножом и душил ремнем.

Потерпевшая рассказала, что в тот вечер она с подругой пошла на дискотеку в клуб в селе Пневное. Ночью она позвонила знакомому парню, у которого был мотоцикл и попросила подвезти ее домой. Тогда на дороге остановился автомобиль, водитель которого предложил девушке подвезти ее, но она отказалась. Тогда мужчина, угрожая ножом, затащил пострадавшую в свой автомобиль и отвез ее в лес. Там он срезал с нее одежду и дважды изнасиловал.

После насилия подозреваемый заявил, что "она не та девушка, которую он искал". После этого он увез ее домой, записал номер мобильного телефона и дал 500 грн за поврежденную одежду. Мужчина также угрожал девушке, что "найдет ее, если она обратится в полицию". Потерпевшая дома обо всем рассказала матери и вызвала полицию.

На суде девушка отметила, что тогда училась в 10 классе и не жила половой жизнью. В клубе она не пила алкоголя, в то время как нападающий был нетрезв.

Подозреваемый вину отрицал. Он заявил, что только ударил девушку из-за того, что она бранилась. Как компенсацию – он дал ей 500 грн. Мужчина заявлял, что у его матери ее бизнес, а потому полиция якобы "фабрикует дело".

Суд признал подозреваемого виновным по ст. 146 ч.2, 152 ч.3 и 263 ч.2 УК Украины и приговорил к 11 годам лишения свободы. Также он должен оплатить потерпевшей 500 тысяч гривен.

Напомним, в городе Шепетовка в Хмельницкой области задержали 23-летнего мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девушку.

Читайте также: