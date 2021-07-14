Вывез в поле соседа и изнасиловал: на Житомирщине парню светит 15 лет тюрьмы за преступление

Вывез в поле соседа и изнасиловал: на Житомирщине парню светит 15 лет тюрьмы за преступление

Об инциденте полиции сообщила мать пострадавшего.

В Житомирской области задержали 25-летнего мужчину, который вывез в поле молодого соседа и изнасиловал его.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

"Ювенальным прокурором Коростышевской окружной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту изнасилования лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 152 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, преступление совершил 25-летний односельчанин. Он вывез малолетнего соседа за село, в поле, где совершил в отношении него действия сексуального характера.

О преступлении правоохранительным органам сообщила мать пострадавшего.

Подозреваемого задержали. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы.

Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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