Вывез в поле соседа и изнасиловал: на Житомирщине парню светит 15 лет тюрьмы за преступление

Об инциденте полиции сообщила мать пострадавшего.
В Житомирской области задержали 25-летнего мужчину, который вывез в поле молодого соседа и изнасиловал его.
Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.
"Ювенальным прокурором Коростышевской окружной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту изнасилования лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 152 УК Украины)", — говорится в сообщении.
По данным следствия, преступление совершил 25-летний односельчанин. Он вывез малолетнего соседа за село, в поле, где совершил в отношении него действия сексуального характера.
О преступлении правоохранительным органам сообщила мать пострадавшего.
Подозреваемого задержали. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы.
Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Напомним, в Киеве правоохранители задержали подозреваемого в педофилии мужчину, который накануне сбежал из-под стражи.